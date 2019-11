Continuano gli appuntamenti dell'associazione La Valigia delle idee, fondata da Marisa Di Falco, Annarita Pietrocola e Benedetta Amicone. Dopo i positivi riscontri del primo Swap Day, uno scambo di abiti e accessori, ecco che arrivano gli appuntamenti dedicati alla settimana di Pasqua. "La nostra associazione esiste da qualche mese - spiegano le fondatrici - ma abbiamo realizzato diversi eventi, sempre nella nostra sede in corso Dante 14. Uno dei nostri obiettivi è riportare vita e attività nel centro storico di Vasto, offrendo qualcosa di originale e creativo".

Una delle attenzioni maggiori della Valigia delle Idee è per le creazioni artigianali. "Abbiamo già ospitato nella nostra sede ragazzi e ragazze che realizzano prodotti davvero interessanti. Questo vuole essere uno spazio a servizio dei nostri soci e di chi ha qualcosa di originale di proporre alla città". Ecco, quindi, che per la settimana che precede la Pasqua ci saranno diverse iniziative. "Questa sera (mercoledì 1 aprile) alle 18 ci sarà una dimostrazione di Cake Design. Giovedì sera, poi saremo presenti in piazza Diomede, venerdì ci sarà una vendita di buste a sorpresa a prezzi promozionali, mentre sabato sera offriremo un aperitivo a tutti coloro che vorranno venire a curiosare alla Valigia delle Idee". Per tutta la settimana, inoltre, saranno presenti nella sede di corso Dante 14 le creazioni di La Fabbrica di pezza, Vanitooza, Mirella e Le creazioni di Gingibù, con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.