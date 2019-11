Il capitano della BCC Vasto Basket si allena con la Vastese calcio. Non era priva di fondamento la notizia data dal collega Antonio Del Borrello sull'edizione odierna di Primo Piano Molise. Oggi pomeriggio, al raduno presso lo stadio Aragona per l'allenamento pomeridiano, c'era anche Vittorio Ierbs. Dagli spogliatoi Ierbs in perfetta divisa da allenamento della Vastese, con un numero 12 che è appena uno in più rispetto all'11 della sua canotta e, insieme al gruppo, ha iniziato il riscaldamento guidato dal tecnico dei biancorossi, Massimo Vecchiotti. Tra di loro un legame di parentela diretto da zio e nipote ma in campo nessuno sconto per il neo arrivato. Nel calcio, ieri era il termine ultimo degli svincolati. Ma, al campo, la domanda sul possibile doppio tesseramento di Ierbs (non escluso dai regolamenti delle due federazioni), ha trovato solo sorrisi di risposta.

Una situazione che, come ricordava anche Del Borrello, sarebbe possibile vista la situazione di tranquiillità delle due formazioni nei rispettivi campionati. C'è già stato uno Ierbs che ha giocato con la Vastese. Si tratta di Antonio, fratello minore di Vittorio, nella rosa della juniores di mister Stivaletta che vinse il campionato. Ora anche il cestista di famiglia è sceso in campo all'Aragona (dove peraltro era già stato come ospite lo scorso anno in occasione del torneo interscolastico). Sarà in campo anche domani, nell'amichevole che la Vastese giocherà alle 15 contro il Monteodorisio?