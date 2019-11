Il Comune di San Salvo ha aderito alla Giornata mondiale dell’autismo istituita dall'Onu nel 2007. Domani, perciò, la facciata del Municipio si colorerà di blu così come altri luoghi per celebrare il Blue Day 2015.

"Un modo originale - ha spiegato il sindaco Tiziana Magnacca - per far prendere coscienza tra i nostri concittadini di cosa sia l’autismo. Siamo da sempre vicini alle famiglie e a quei genitori chiamati a convivere con l’autismo".

"Da anni – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – il Comune di San Salvo garantisce servizi alle famiglie con particolari problematiche. Lo stiamo facendo con workshop, convegni e il confronto diretto con le famiglie per far crescere la cultura dell’accoglienza e della condivisione".

L’evento di domani è organizzato a San Salvo dall’associazione Artificio Dei Onlus, che "si dedica al tempo libero, alle emotività ed espressioni artistiche e sportive di questi bambini e persone affette dalla sindrome di autismo, dando loro dignità, rispetto e stima, valorizzando le loro attitudini, rispettando tempi e condizioni di ognuno di loro che è ben diverso da compassione e pietà. L'autismo è una sindrome del singolo eppure spaventa la comunità che non ha strumenti per gestire i comportamenti di una persona che ne è portatrice. Di autismo si ammala tutta la famiglia che resta spesso sola ed emarginata. In Italia colpisce un bambino su ottanta, a San Salvo si contano almeno 30 casi tra adulti e bambini".

Perché esiste una giornata mondiale dell’autismo?

"Nel 2007 l'Onu - spiegano gli uffici comunali - ha stabilito che il 2 aprile sia dedicata all’autismo per promuovere la conoscenza di questa complicata condizione. Solo di recente si è preso coscienza delle specificità dell’autismo. Ci sono autistici che riescono a condurre una vita quasi normale e altri molti gravi non autosufficienti che hanno necessità di essere seguiti 24 ore su 24 in apposite strutture semiresidenziali e residenziali. Ancora non si capisce perché l'autismo smette di esistere, per la medicina e la sanità, al diciottesimo anno d'età. La prima legge sull'autismo è ora in discussione alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva. Questo è un grande passo avanti, ma ancora tanto si deve fare per la vera inclusione delle persone con sindrome autistica".