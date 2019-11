Aspic Vasto, associazione Counseling e Cultura, sede territoriale di Chieti-Vasto, propone nuove iniziative per i prossimi giorni. Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della comunità.

Previsto per il 18 Aprile il corso introduttivo al Counseling. Come spiegato dagli organizzatori, "è un corso gratuito di 10 ore finalizzato ad individuare, sviluppare e consolidare le competenze relazionali trasversali, in particolare le abilità di base del Counseling, le abilità di ascolto e di comprensione empatica, utili in tutti i campi della propria vita. Obiettivi: individuare le qualità personali e le abilità (skills) da utilizzare nella relazione di aiuto (autoconsapevolezza, ascolto attivo, empatia); individuare le abilità (skills) necessarie a fronteggiare situazioni di stress".

"Destinatari del corso - continuano dall'associazione - sono tutti coloro che desiderano stimoli nuovi e significativi per sviluppare e incrementare le proprie potenzialità e l’autostima personale, in particolare: professionisti dell’ambito socio-sanitario ai quali vengono richieste competenze tecniche avanzate di comunicazione come educatori, insegnanti, medici, infermieri, fisioterapisti, pedagogisti, assistenti sociali; professionisti che utilizzano la comunicazione come strumento di lavoro e che vogliono ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie risorse come consulenti, formatori, selezionatori del personale, gestori delle risorse umane, manager; coloro i quali svolgono la propria attività a contatto con il pubblico e desiderano migliorare le proprie abilità comunicative e di relazione come operatori front-line, volontari; studenti che desiderano iniziare un percorso di formazione personale che faciliti la relazione con il mondo del lavoro".

Il corso si svolgerà il 18 aprile, dalle 15,30 alle 19,30, e il 9 maggio dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

È possibile prenotarsi entro il 13 aprile chiamando i numeri 331-3265885 o 328-0036410; in alternativa si può scrivere una mail all'indirizzo aspicvasto@virgilio.it; per l'iscrizione sarà necessario 20,00 euro per la quota associativa Aspic. Inoltre sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che non abbiano superato il 10% di assenze sul monte ore complessivo. Le ore di formazione sono cumulabili nel monte ore formazione Aspic. "È un investimento sulla propria formazione - concludono dall'associazione - e la partecipazione è gratuita. Inoltre partecipando al corso introduttivo al Counseling potrai accedere a speciali promozioni, con sconti sulla partecipazione al Master in Counseling Professionale che si attiverà a conclusione del primo".

Per informazioni e prenotazioni:

Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura via Circonvallazione Istoniense 520/B

dal lunedì al venerdì, dallle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Tel: 331.32.65.885 - 329.31.47.811

Pagina Facebook (clicca qui)

Sito web (clicca qui)

Indirizzi mail : info@aspicvasto.it - aspicvasto@virgilio.it