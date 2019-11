La cooperativa Cogecstre e la Casa lavoro di Vasto, in vista delle prossime festività pasquali, per oggi e domani hanno organizzato due giornate di libera uscita per gli ospiti dell’Istituto che, a titolo di volontariato, hanno raccolto tutto il materiale piaggiato a Mottagrossa a seguito delle mareggiate invernali che hanno accumulato sulle spiagge della Riserva quantitativi enormi di rifiuti.

"Un'occasione per i 15 internati - spiegano dalla cooperativa - di rendersi utili e nel contempo passare una giornata all'aria aperta in riva al mare con un pranzo al sacco offerto dalla Riserva. Come ci ha ricordato con rammarico il direttore Massimo Di Rienzo, che ha accolto di buon grado la proposta della Cogecstre ad organizzare queste due giornate di volontariato, la Casa lavoro rappresenta una contraddizione in termini, in quanto il lavoro per gli internati non c’è. Poche sono le possibilità offerte dal territorio. Ricordiamo che da diversi anni la nostra cooperativa per la stagione estiva assume qualche unità da destinare alla pulizia delle spiagge e che il Comune di Vasto da circa otto anni ha una convenzione con l’Istituto per accogliere diversi lavoratori che attualmente vengono utilizzati in varie zone della città. Ringraziamo il direttore, l'educatore Lucio Di Blasio e gli agenti della polizia penitenziaria della Casa lavoro per l'impegno nell’organizzazione e tutti i volontari; il lavoro è decisamente faticoso: polistirolo ovunque ridotto in piccoli frammenti, grossi quantitativi di materiale ingombrante, bidoni, boe e pneumatici che ci inducono a riflettere quanto anche i nostri mari siano saturi di rifiuti. Il Comune di Vasto provvederà allo smaltimento di quanto raccolto".