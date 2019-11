Hanno fatto sentire la loro voce in municipio i residenti di via Riccione, alla periferia settentrionale di Vasto, nella zona del Parco Aqualand. A tre mesi dalla protesta in strada, sono tornati a chiedere la pubblica illuminazione, che attendono da trent'anni. Con loro, uniti nella protesta, anche alcuni residenti di località Montevecchio. Sono stati ricevuti da Marco Marra, assessore ai Servizi.