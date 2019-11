Nel campionato Juniores d’Elite si è quasi giunti al termine e ieri pomeriggio si è giocata la penultima giornata, la venticinquesima per la precisione. La capolista Renato Curi Angolana, dopo aver festeggiato la vittoria del campionato la scorsa settimana in casa contro il Cupello, ieri ha stravinto contro il fanalino di coda del Sant’Anna, quest’ultima battuta 7-0. Per il Vasto Marina di mister Baiocco, invece, una giornata abbastanza negativa e sfortunata. In trasferta sul campo del River Casale i vastesi cedono il passo all’attuale quarta forza del girone, perdendo 4-1. Nel primo tempo i padroni di casa sono passati in vantaggio al 17’, segnando poi la rete del raddoppio al ventiseiesimo. Sei minuti più tardi Giuseppe Forte dai trenta metri carica il tiro che finisce in rete e che riapre la partita (2-1). Il Vasto Marina nella ripresa cerca in tutti i modi il pareggio che non arriverà. Il risultato rimane invariato sino a dieci minuti dalla fine, quando i casalinghi trovano la rete prima del 3-1 e poi quella del 4-1 al 90’ minuto. Finisce 4-1 e la formazione di mister Baiocco torna a casa a mani vuote, son un sesto posto in classifica che dice poco rispetto alle qualità del gruppo vastese.

Per quanto riguarda invece l’importante trasferta in quel di Montesilvano per i ragazzi della Vastese Calcio, la sfida è stata rinviata al prossimo 9 aprile, quando mister Di Martino ed i suoi incontreranno il team dell’Acqua e Sapone di mister Naccarella. Nell’ultima partita casalinga della stagione, l’U.S. San Salvo torna alla vittoria e lo fa battendo la Spal Lanciano 3-1. Al 20’ Cirese sblocca il risultato, mentre i lancianesi al 43’ trovano il gol del pareggio (1-1). Nella ripresa passano pochi minuti e Petrino per i biancoblu realizza il 2-1. Infine, al settantesimo, Colitto mette la firma sul gol del definitivo 3-1 locale. Dopo la pausa pasquale i ragazzi di mister Di Nardo saranno impegnati in trasferta contro il Vasto Marina, nell’ultima giornata di campionato. Torna alla vittoria anche il Cupello di mister Panfilo Carlucci che in trasferta a Miglianico vince 3-2, rimanendo così saldo al terzo posto, dietro ai sansalvesi avanti di tre lunghezze.

Per quanto riguarda invece il campionato juniores regionale girone chietino, non si ferma la marcia vincente del Casalbordino e del Vasto Calcio, entrambe uscite vittoriose dai rispettivi impegni. I casalesi in trasferta a Casoli s’impongono con il risultato di 2-0 e attualmente siedono al terzo posto della classifica. Per i vastesi una vittoria netta in quel di Valle del Foro per 3-0. Al 31’ Tallarino su rigore sblocca il risultato, mentre nella ripresa capitan Bozzelli all’80’ e d’Ascanio cinque minuti più tardi, hanno chiuso definitivamente la pratica portando a casa tre punti che proiettano al primo posto ‘in solitudine’ il Vasto Calcio. Mancano ancora cinque giornate alla fine della stagione e i giochi sono apertissimi.

Tutti i risultati Juniores d’Elite

Acqua e Sapone- Vastese (rinviata)

Folgore Sambuceto-Delfino Flacco Porto 4-2

Miglianico-Cupello Calcio 2-3

Francavilla-D’Annunzio Marina 4-1

River Casale-Vasto Marina 4-1

S.Anna RC Angolana 0-7

U.S. San Salvo-Spal Lanciano 3-1

La classifica aggiornata

Renato Curi Angolana 55

Us San Salvo 47

Cupello Calcio 44

River Casale 43

Francavilla 40

Vasto Marina 37

Folgore Sambuceto 36

Spal Lanciano 36

Il Delfino Flacco Porto 33

Acqua e Sapone 32

Vastese Calcio 30

D’Annunzio Marina 24

Miglianico 23

Sant’Anna12