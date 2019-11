Torna come ogni settimana l'appuntamento de L'Edicola del Bar Walter, dedicato ai protagonisti dello sport. Questa settimana si apre con i saluti alle formazioni femminili vincenti in serie B. l'Audax Palmoli e il Chieti, per passare poi al doveroso omaggio ad Andrea Iannone che ha conquistato il primo podio in MotoGp. E' stato Rossano Torino, appassionato di motori, a raccontare l'impresa a Losail di Ian 29. Poi spazio al calcio con Pasquale Smiles realizzatore di una tripletta con il suo Incoronata Calcio.

