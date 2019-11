E' stato un weekend ricco di appuntamenti quello appena trascorso per gli atleti della Promo Tennis. Sorridono i ragazzi dell'under 18, vittoriosi in trasferta sul campo del Prati 37 nella sfida valida per il campionato regionale. Sconfitti, invece, i ragazzi under 16 contro il Ct Pescara.

In serie C, dopo la vittoria nell'esordio casalingo, la formazione guidata da Pino D'Alessandro è stata sconfitta sulla terra rossa di Giulianova. "Una sconfitta che può starci - commenta il maestro vastese - vista la caratura dei tennisti giuliesi, ma sono soddisfatto per come i ragazzi sono scesi in campo". La squadra vastese anche quest'anno partecipa al campionato di C con atleti molto giovani e provenienti dal suo vivaio. Nel 5-1 finale l'unico punti dei vastesi è stato realizzato dal doppio formato da Checchia e Malavolta (in foto).

Gli incontri

1° singolare: Troiano N.(3.2) – Gasparini (2.6) terminata con il risultato di 0/6 – 6/7 per il Ct Giulianova.

2° singolare: Ciancaglini (3.4) – Cappelletti (3.2) terminata con il risultato di 4/6 – 3/6 per il Ct Giulianova.

3° singolare: Checchia (3.5) – Fiorà (3.3) terminata con il risultato di 3/6 – 3/6 per il Ct Giulianova.

4° singolare: Ruzzi (4.1) – Iaconi (3.5) terminata con il risultato di 4/6 – 4/6 per il Ct Giulianova.

1° doppio: Troiano N. – Ciancaglini contro Gasparini - Ruffini, match concluso con il risultato di 1/6 - 7/6 – 2/6

2° doppio: Checchia – Malavolta contro Cappelletti - Iaconi per la squadra giuliese, match concluso con il risultato di 2/6 – 6/3 – 7/6 per la PromoTennis.