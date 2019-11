È stato attivata qualche settimana fa la collaborazione tra il gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto e il Servizio Meteo Nazionale. I due responsabili, Eustachio Frangione e Giancarlo Modugno hanno silgato l'accordo di partnenariato che vedrà il SMN inviare dei bollettini meteorologici professionali al nucleo operativo nelle occasioni più critiche, convogliando le informazioni ai responsabili ma soprattutto alla popolazione vastese.

La Protezione Civile, attraverso la sua pagina facebook e il sito internet provvederà a diffondere le informazioni ai cittadini sulle possibili criticità ed emergenze, permettendo così di adottare le dovute precauzioni. Inoltre i meteorologi del SMN metteranno la loro competenza a disposizione degli operatori della protezione civile per migliorare l'osservazione e il monitoraggio atmosferico, favorendo una più alta qualità delle previsioni meteorologiche. Verranno effettuati corsi di formazione e incontri più tecnici con i componenti del gruppo vastese ed non si escludono incontri con la popolazione per approfondimenti culturali sul tema della prevenzione meteorologica, atmosfera e clima.