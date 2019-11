Una settimana abbastanza negativa quella appena trascorsa dalle ragazze della Pro Vasto. Dopo la sconfitta di metà settimana a Pizzoli (leggi l’articolo), anche a Castelnuovo al Vomano le ragazze di mister Di Martino non riescono ad ottenere punti in classifica, perdendo 4-0 in casa della capolista. Una partita che, malgrado le occasioni create nel primo tempo dalla Litro e dalla Silvestri, è stata dominata dalle padrone di casa che ora, più che mai, sono proiettate verso la vittoria del campionato e alla conquista della promozione in seri B.

La pausa pasquale servirà a Di Viesti e compagne per prepararsi ad un’altra sfida difficile contro il Perscara in casa. Guardando alla sfida di andata ( l’11 gennaio 2014 finì 4-1 per le pescaresi) nella prossima gara non sarà per niente facile fare risultato contro una formazione che siede nei primi posti della classifica. Mai dire mai, però, anche perché le biancorosse ci hanno abituato a non poche sorprese. Dunque la Pro Vasto tornerà in campo il prossimo 12 aprile sul campo sportivo dei Salesiani.