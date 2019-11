Dopo la brutta sconfitta di mercoledì scorso contro Venafro in trasferta (leggi l’articolo), la Bts San Salvo torna alla vittoria e lo fa tra le proprie mura, battendo la Teate Volley 3-1. Ieri pomeriggio la compagine allenata da coach Di Cesare è riuscita a fare suo il primo set, entrando subito in ritmo partita ( 25-16). Nella seconda frazione di gioco i sansalvesi calano d’intensità ed il risultato è che i chietini riescono a riaprire la partita, vincendo (15-25) il secondo set. Nel terzo periodo un Colamarino super in attacco ed una difesa molto attenta dei casalinghi, permette ai rosso neri di portarsi 16-11, vantaggio che poi si tramuterà prima in un +4 (18-14) ed infine nel definitivo 25-16. Con un set in più a proprio favore, De Felice e compagni cercano di evitare il tie break ma nella prima parte dell’ultimo capitolo del match la Teate rimane attaccata ai sansalvesi. Si inizia con un 3-3, per poi assistere ad un piccolo allungo degli ospiti (3-7). Di Cesare chiama subito a raccolta i suoi con un timeout che poi risulterà fondamentale per scuotere l’animo dei casalinghi. Il ritorno sul rettangolo di gioco della Bts San Salvo è devastante: 11-3 di parziale grazie agli ottimi servizi in battuta e agli attacchi imprendibili di Colamarino, assistito da De Felice che lo serve come lui vuole. Sul 17-11 la Bts San Salvo non intende rallentare e, regalando solo tre punti ulteriori agli avversari, chiude la pratica e fa sua la partita.

Una vittoria rincorsa e voluta che cancella ed allontana gli spettri che una settimana fa erano emersi all’interno del gruppo. La squadra si è dimostrata unita e solida ed è pronta ora per le ultime due sfide della stagione. Gli ultimi due ostacoli da superare portano il nome di una squadra, attualmente quattro punti avanti in classifica: il Pescara 3. Due battaglie attendono al varco entrambe le formazioni, con i pescaresi avvantaggiati dalla differenza punti. Giocando un po’ con i numeri, per far sì che la Bts San Salvo compi l’impresa, ai ragazzi di coach Di Cesare servono due vittorie nette (almeno due 3-1) senza concedere più di un set a partita alla compagine attualmente prima in classifica. Dopo la pausa pasquale assisteremo ad un finale di stagione ricco di emozioni. Due partite alla fine, due battaglie da giocare al massimo, senza risparmiarsi, facendo della forza di gruppo l’arma vincente con la quale poter siglare l’impresa che per ora rimane tale, fino a prova contraria.