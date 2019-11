Il Vasto Rugby fa sognare per un tempo ma poi si spegne e deve arrendersi al Teramo. Sconfitta per 17-33 nella gara disputata ieri sul campo del circolo tennis di San Salvo marina e valida per l’ultimo turno di stagione regolare in serie C2 abruzzese. Ottimo avvio per gli Arciglioni che con Csoka sbloccano il risultato, realizzando il piazzato del 3-0. Risposta teramana e meta del 3-5. Gli ospiti, però, in breve tempo pagano caro le troppe proteste nei confronti dell’arbitro, il quale si trova costretto ad estrarre due cartellini gialli. Così i vastesi ne approfittano e riescono a siglare due mete, entrambe realizzate dal vent’enne Alessio Sarchione, al termine di azioni corali . Per il giovane classe 1995 si tratta delle prime due marcature pesanti in carriera. Due trasformazioni di Csoka fissano il punteggio sul 17-5 per la gioia del pubblico locale.

I teramani non ci stanno e reagiscono alla grande. I biancorossi invece commettono delle ingenuità e si fanno recuperare. Il XV ospite riesce a trovare i varchi giusti nella difesa avversaria per mettere a segno ben quattro mete arrivando a cinque in totale. Rimonta completata e 17-33 al fischio finale. In casa Vasto Rugby rimane l’amaro in bocca per non essere riusciti a portare a casa la prima vittoria dell’anno. Adesso i vastesi riposeranno per un paio di settimane e torneranno a giocare il 19 aprile prossimo, in occasione della prima delle gare del minitorneo creato dalla Federazione italiana per completare il numero minimo di partite da disputare ed assicurare la regolarità del campionato.