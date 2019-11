Mentre nel girone G di Seconda categoria le formazioni hanno osservato un turno di riposo, in Prima e Seconda tante sfide importanti in questa domenica di calcio giocato. Partiamo dai risultati di Prima categoria. Nell’anticipo del sabato il Trigno Celenza in trasferta è riuscita a strappare un pareggio in casa della vice capolista Palombaro. Il primo gol è dei casalinghi e arriva al 44’ grazie ad un colpo di testa di Vitullo, mentre nella ripresa a quattro minuti dalla fine gli ospiti pareggiano con Di Pardo. Per il Palombaro due punti persi, per il Trigno Celenza un punto che vale oro. La capolista Casalbordino, potendo sfruttare il pari della sua diretta inseguitrice, ha ottenuto la vittoria sul campo dello Sporting San Salvo. I casalesi, in gol con Della Penna e Sputore, si sono imposti con il risultato di 2-1 portandosi così a più quattro dal Palombaro. Vince anche il Monteodorisio in casa del Guastameroli grazie alla rete di Francesco Pollutri arrivata a tre minuti dalla fine . Con questo risultato e guardando al pareggio del Real Montazzoli con lo Scerni (1-1), i bianco verdi salgono al terzo posto a soli tre punti dalla vice capolista Palombaro. In casa Monteodorisio sognare ora è d’obbligo. Torna alla vittoria l’Incoronata Calcio Vasto che in casa batte all’ultimo respiro il Paglieta 3-2 grazie ad un superlativo Smiles che ha firmato la sua tripletta personale. L’ultima rete del giocatore vastese è arrivata al 94’ e ha fatto esplodere di gioia i biancorossi. Per quanto riguarda gli altri risultati, la Casolana in casa contro il Fresa ha vinto per 2-0, mentre il Real San Giacomo tra le proprie mura ha perso 1-0 contro la Spal Lanciano, mentre il Roccaspinalveti in trasferta sul campo della Marcianese perde 2-1.

Tutti i risultati di Prima categoria girone B

Casolana-Fresa Calcio 2-0

Guastameroli-Monteodorisio 0-1

Incoronata Calcio Vasto-Paglieta 3-2

Marcianese-Roccaspinalveti 2-1

Palombaro-Trigno Celenza 1-1

Real Montazzoli-Scerni 1-1

Real San Giacomo-Spal Lanciano 0-1

Sporting San Salvo-Casalbordino 1-2

In Terza, ieri si è giocata la sfida tra il Real Liscia ed il Guilmi, terminata con un pareggio a suon di gol (4-4). I casalinghi sono riusciti a segnare grazie alla doppietta di Marchione e a quella di Vitucci, mentre il Guilmi ha potuto contare sulle reti di Tracchia, Caferra (doppietta) e La Canale. Torna in vetta il Real Carpineto Sinello potendo usufruire del turno di riposo della Sangiovannese. I bianco viola hanno battuto 3-0 in casa la Virtus Tufillo grazie alla doppietta firmata da Domenico D’Addario e al gol di Sambrotta. Buone notizie anche per il Vasto Calcio che in trasferta è riuscita ad imporsi 1-0 sul Casalanguida grazie alla rete siglata al 45’ da Monteferrante. Vince e non di poco anche la Dinamo Roccaspinalveti (3-0) contro il Real Cupello. Lo Sporting Vasto, invece, riceve una brutta sconfitta casalinga contro il Lentella, quest'ultimo vittorioso 5-2. Infine i Lupi Marini, in trasferta a Pollutri, siglano tre gol che risulteranno vincenti al termine dei novanta minuti, portandosi a casa i tre punti con un netto 3-0.



Tutti i risultati di Terza categoria girone vastese

Dinamo Roccaspinalveti-Real Cupello 3-0

Pollutri Calcio-Lupi Marini 0-3

Real Carpineto Sinello-Virtus Tufillo 3-0

Real Liscia-Gulmi 4-4

Sporting Vasto-Lentella 2-5

Casalanguida-Vasto Calcio 0-1

riposa: Sangiovannese