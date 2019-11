È stato inaugurato ieri l'Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II [il video]. Un progetto portato avanti dalla Caritas diocesana e che, unitamente al servizio della mensa, in via Buonconsiglio, e altre attività svolte nelle singole parrocchie, cercherà di dare una risposta alle famiglie in difficoltà. Passata la gioia per l'inaugurazione per Don Gianni Sciorra, ideatore dell'iniziativa a Vasto, e i volontari che vi presteranno servizio, è il momento di avviare la fase operativa dell'entrata in funzione dell'Emporio.

Sarà necessario, quindi, avviare i colloqui con chi farà richiesta della card valutando una serie di indicatori, come ISEE, numero di componenti del nucleo familiare, situazioni di particolare disagio. La tessera avrà una durata massima di 6 mesi (così come avviene negli altri Empori della Caritas in tutta Italia) ed avrà un valore a scalare. Nei prossimi giorni verranno fornite le precise indicazioni per poter usufruire del servizio che permetterà di fare la spesa gratuitamente relativamente a beni di prima necessità, prodotti per la casa dell'igiene e simili.

Dopo il primo allestimento offerto da Conad Adriatico [l'intervista all'amministratore delegato Di Ferdinando] sarà fondamentale la solidarietà di aziende e privati cittadini per poter mantenere costantemente pieni gli scaffali e quindi riuscire a dare un servizio a più persone possibili.

Nel video uno dei volontari, Elio Cretaro, illustra il funzionamento dell'Emporio della Solidarietà.