Nel sabato pomeriggio targato ‘serie C1 calcio a 5’, l’All Games San Salvo ottiene un punto in classifica pareggiando 2-2 contro il F.lli Cambise in casa. Un pareggio tutto sommato che fa comodo ai ragazzi di mister Lanza, anche se arrivato nell’ultimo minuto. Finalmente i bianco blu sono riusciti a ritrovare maggiore fluidità in attacco ed aver la giusta concentrazione in difesa.

Nel primo tempo, grazie ai gol di Di Bello e Perazzoli, i padroni di casa hanno chiuso in vantaggio (2-0). Nella ripresa gli ospiti- formazione, va ricordato, che siede al quinto posto della classifica- sono riusciti prima ad accorciare le distanze (2-1) e nei minuti finali ad agguantare il pareggio (2-2). Per l’All Games tornare ad ottenere punti è stato fondamentale per vari motivi. Sicuramente uno di questi riguarda la situazione in chiave salvezza. Attualmente, infatti, vista e considerata la prossima sfida contro il Real Raiano in casa- che ci sarà dopo la pausa pasquale- e quella dell’Atletico Lanciano- che andrà in trasferta a Civitella- ai sansalvesi basteranno altri tre punti in classifica per ottenere la salvezza matematica, qualora i lancianesi perdessero contro Colombaro e compagni.

Tre punti da conquistare - lo si spera- in casa, davanti al proprio pubblico, per evitare i playout che, lo ricordiamo, si giocheranno solo tra la penultima e la terzultima in classifica. Dunque queste due settimane di sosta serviranno a Di Ghionno and company per preparare al meglio la sfida contro il Real Raiano in programma l’11 aprile, quando a San Salvo sicuramente i bianco blu saranno supportati dal proprio pubblico.

Tutti i risultati della ventottesima giornata

Tollo-Real Raiano 7-4

Avezzano-Atletico Silvi 5-5

Sagittario-Civitella 0-5

All Games San Salvo-F.lli Cambise 2-2

Celtic Chieti-Audax Hatria 2-1

Atletico Lanciano-Maco L’Aquila 3-3

C.U.S. Teramum-Minerva 1-2

Es Chieti-Real Dem 1-4

La classifica aggiornata

Civitella 70

Real Dem 68

Audax Hatria 63

Atletico Silvi 48

F.lli Cambise 46

Minerva 41

Celtic Chieti 38

Avezzano 38

Real Raiano 34

Maco L’Aquila 31

Es Chieti 30

All Games San Salvo 30

Sagittario 30

Atletico Lanciano 28

Tollo 22

C.U.S. Teramum 18