È stata una serata intensa quella vissuta dai giovani che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù della diocesi di Chieti-Vasto. Al PalaBCC è andato in scena lo spettacolo Mighty to Save, realizzato dai giovani della Società San Giovanni di Chieti, realtà religiosa che da 8 anni di occupa in particolare di pastorale universitaria. Il gruppo, che ha preso il nome di Passover, ha cantato, danzato, recitato, ponendo al centro il messaggio dell'evangelizzazione cristiana. Significative le testimonianze di alcuni giovani che hanno raccontato le loro esperienze di vita che li hanno portati all'incontro della fede. Cristel, Francesco, Fabio, Chiara e Paolo hanno catturato l'attenzione dei tanti giovani provenienti dalla diocesi con il racconto delle loro difficoltà, dei loro cambiamenti, e della loro attuale felicità.

Al termine della serata don Nicola Florio, responsabile della pastorale giovanile, ha voluto ringraziare chi si è adoperato per la realizzazione di questa serata, invitando poi tutti i giovani a vivere ogni giorno nel segno della fede e della speranza. Poi l'arcivescovo Bruno Forte, che 8 anni fa aveva voluto l'arrivo a Chieti dei missionari argentini della Società San Giovanni (da cui è nata l'esperienza dei Passover) ha rivolto ai giovani della Gmg diocesana il suo messaggio alla vigilia della Domenica delle Palme.