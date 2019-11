Un’altra giornata di Eccellenza è terminata, la trentunesima per la precisione, nella quale hanno pareggiato entrambe le formazioni al vertcie, il Paterno (1-1 in casa contro il Martinsicuro) e l’Avezzano (2-2 in trasferta a Pineto). È tornato alla vittoria tra le proprie mura il Cupello contro la terza forza del girone, il Francavilla. A sbloccare il risultato nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa con Pendenza al secondo minuto, quando l’attaccante rossoblu su un cross di D’Antonio dalla destra di piatto la mette dentro (1-1). Successivamente arriva il raddoppio dei cupellesi, stavolta grazie all’autogol di Di Sabatino che invece di allontanare la sfera su un cross diretto a Luciano, la manda sfortunatamente in porta. Nei minuti finali del primo tempo il Francavilla riesce ad accorciare le distanze con Fruci. Nella ripresa Pendenza si ripete dopo un solo giro di orologio portando i suoi sul 3 a 1. Al 55’ il Francavilla cerca di riaprire la partita e ci riesce grazie alla rete di Miani che però servirà a poco, perché trenta minuti più tardi D’Antonio realizzerà il gol del definitivo 4-2. Torna a portare a casa tre punti la squadra di mister Di Francesco che, pur non potendo contare su Avantaggiato e Benedetti, ha fatto sua la gara.

Per l’U.S. San Salvo un’altra domenica a bottino pieno. A Montorio i sansalvesi passano in vantaggio al 14’ del primo tempo grazie alla rete di Di Ruocco. Sette minuti più tardi i teramani hanno la possibilità di pareggiare, ma Catterani è prontissimo e salva i suoi. Nella ripresa i padroni di casa rimangono in dieci a causa dell’espulsione di De Silvestri e allo scadere Marinelli sigla il raddoppio (2-0). Vittoria importante per i bianco blu ancora più lanciati e sicuri verso i playoff. Con la sconfitta del Francavilla in quel di Cupello, Marinelli e compagni accorciano il distazzo dai giallorossi, ora lontani solo sei lunghezze.

La Vastese di mister Vecchiotti cada ad Alba Adriatica, perdendo 2-1 e regalando agli albensi la possibilità di aumentare il distacco dall'inseguitrice Vasto Marina (ora a meno dieci punti dopo la sconfitta dell'Aragona con il Capistrello). Ad Alba entrambe le squadre giocano un primo tempo privo di occasioni degne di nota. Nella ripresa, invece, i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 63’ grazie alla rete di Massetti. Passano i minuti e all’83’ l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore degli albensi. Dal dischetto Di Massimo non sbaglia (2-0). A cinque minuti dalla fine il giovane D’Adamo accorcia le distanze (2-1) ma ormai c’è poco tempo per cercare di siglare il pareggio ed il triplice fischio premia i casalinghi. Battuta di arresto per i vastesi che perdono dopo una striscia davvero positiva di risultati utili.

Per il Vasto Marina un’altra brutta domenica. All’Aragona Lupo e compagni perdono 1-0. Primo tempo con pochissime emozioni. Solamente due occasioni da gol, la prima è quella vincente del Capistrello. Al ventesimo, dopo che Bruno ha salvato i suoi dal pericolo in uscita mandando in corner, dalla bandierina gli ospiti trovano l’aggancio vincente di Di Gioacchino (1-0). Passano diciassette minuti ed il Vasto Marina va vicinissima al gol. Di Santo su punizione tira ed il portiere avversario rischia la papera, non riuscendo a bloccare la sfera. Di Fabio di tacco ci prova, ma la traversa gli dice di no. Nella ripresa gli ospiti al 59’ con Gigli vanno vicinissimi al raddoppio, ma la traversa gli dice di no. Ventiquattro minuti più tardi Di Gioacchino dalla trequarti fa partire un tiro che sfiora la traversa ed esce fuori. Al 41’Venditti dalla sinistra costringe Bruno a mandare la sfera in angolo, con un tiro cross diretto sull’incrocio dei pali. Al 46’ Torres accusa un dolore al ginocchio e rimane a terra. Successivamente viene portato fuori dal campo in barella. Passano altri due minuti e arriva il fischio finale. Vasto Marina sconfitta e lontanissima ormai dalla salvezza, con un calendario nemico che vedrà i ragazzi di mister Cesario affrontare l’agguerrito U.S. San Salvo dopo la pausa pasquale.



Il tabellino

Vasto Marina: Bruno, Forte D. (al 75’ al suo posto entra Cozzolino), Nocciolino (al 23’ al suo posto entra Marchesani), Galiè, Lupo, Scarano, Santoro (al 64’ al suo posto entra Donato G.), Napolitano, Torres, Di Santo, Cesario; a disposizione: Di Chiacchio, Di Biase, Catuogno. Allenatore: Cesario

Capistrello: Croce, Venditti, Maceroni, Mauti, Di Gioacchino, Di Fabio, Ciccarelli (al 74’ al suo posto entra De Meis L.), Morelli, Gigli, De Meis E., Venditti V. a disposizione: Morgante, Salatiello, Mezzetti, Cancelli, Giordano, Lusi. Allenatore: Torti

ammoniti: Lupo, Forte, Scarano (VM), Gigli (C),

rete: 20’ Di Gioacchino (C)

arbitro: Antonio Romanelli di Lanciano, Consalvo di Lanciano e Caporali di Pescara)

Tutti i risultati di Eccellenza

Paterno-Martinsicuro 1-1

Alba Adriatica-Vastese 2-1

Pineto Avezzano 2-2

Montorio-San Salvo 0-2

RC Angolana-Acqua e Sapone 2-0

Cupello- Francavilla 4-2

Torrese-Sulmona 6-0

Vasto Marina-Capistrello 1-0

riposa: Miglianico

La classifica aggiornata

Avezzano 62

Paterno 61

Francavilla 58

San Salvo 52

RC Angolana 48

Torrese 46

Cupello 43

Pineto 41

Vastese 40

Miglianico 39

Montorio 36

Capistrello 33

Martinsicuro 33

Acqua e Sapone 30

Alba Adriatica 29

Vasto Marina 19

Sulmona 12