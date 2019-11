Al Palasport 2006 di Ceglie, la Bcc Vasto basket ottiene la seconda vittoria consecutiva e la decima stagionale, battendo una Soavegel Francavilla mai pericolosa durante l’arco dei quaranta minuti. Finisce 65-76 il match, riuscendo a far andare in doppia cifra Martelli (16 pnt), Dipierro (16 pnt), Lagioia (15 pnt) e Di Tizio (11 pnt). Dopo la pausa pasquale i vastesi torneranno al Pala Bcc per affrontare Martina Franca nella penultima giornata di regular season.

La partita- La Bcc Vasto basket schiera nel suo quintetto titolare Dipierro, Durini, Di Tizio, Lagioia e Mirone, mentre coach Olive si affida a Vignoli, Salafia, Prete, Izzo e Beltran. Passati i primi cinque minuti del primo quarto i vastesi, dopo la tripla di Lagioia, si trovano avanti di sei lunghezze (6-12).Successivamente il vantaggio degli ospiti s’incrementa con il canestro da due punti di Mirone, arrivando a toccare un +10 che tranquillizza coach Di Salvatore. Sul finire del periodo, i due tiri liberi di Vignali riportano il Francavilla più vicino,ma comunque con sei punti in meno rispetto ai biancorossi (12-8). Nel secondo quarto nei primi cinque minuti entrambe le squadre segnano poco, ma a siglare un piccolo parziale positivo sono i padroni di casa (5-2) che dopo il canestro di Izzo si portano addirittura sul meno uno. Così Martelli, tra le fila della Vasto basket, decide di dare una mano ai suoi, alzandosi dalla linea da tre e centrando il canestro. Con il canestro da due di capitan Ierbs l’inerzia della gara torna ad essere nelle mani degli ospiti, di nuovo con nove punti in più rispetto agli avversari. Successivamente una serie di botta e risposta non muta la situazione: i biancorossi chiudono la seconda frazione di gioco sempre avanti di nove ed entrambe le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 28 a 37.

Il terzo quarto si apre con la tripla di Beltran da una parte ed i due tiri liberi messi a segno da Cordici dall’altra (33-39). Dopo quattro minuti di gioco Vincenzo Dipierro dai tre punti non sbaglia e la Vasto basket torna nuovamente a +9. I ragazzi supportati da un buon Martelli sono ancora padroni del match quando, a tre minuti dalla fine del quarto, la guardia biancorossa realizza da due (44-54). Passano i minuti e Durini dalla lunetta realizza entrambi i tiri liberi (48-58), mentre dall’altra parte Beltran perde palla ed il terzo capitolo del match termina così. Nell’ultima frazione di gioco il primo a segnare è Vignali da due, seguito dall’avversario Di Tizio per i vastesi, sempre dai due punti. Il match si riapre quando Bergamin prima e Beltran dopo, dai tre punti la mettono dentro (56-60) e coach Di Salvatore è costretto a chiamare immediatamente timeout per far svegliare i suoi. Tornati sul parquet, ci pensa Dipierro a segnare dai due punti, mentre dall’altra parte il Francavilla non riesce a trovare soluzioni facili. I vastesi mettono in ritmo dai sei metri e settantacinque Martelli che non sbaglia. A quattro minuti e cinquanta dalla sirena finale, i biancorossi tornano così avanti di nove punti (56-65). I locali cercano di rimanere attaccati al match e Izzo dalla lunetta fa due su due (58-65). Martelli, però, fuori casa sa dare il meglio di se e la guardia lancianese risponde dalla media (58-67) dopo una palla recuperata di Lagioia. Coach Olive chiama timeout. A tre minuti dalla fine Mirone realizza dai due punti e porta i suoi sul +11. Nell’ultimo minuto e mezzo di gioco Lagioia dalle ‘sue parti’ realizza e ammazza la partita. Si tratta solo di aspettare il suono della sirena che arriva sul risultato finale di 65-76. Seconda vittoria consecutiva per la Bcc Vasto basket che invece sale in doppia cifra per quanto riguarda i successi stagionali.

I tabellini:

Soavegel Francavilla: Beltran 15, Izzo 18, Prete 4, Solafa 2, Vignoli 15, Miriello, Danzelli, Bergamin 8, Caldarola 3, Montanaro; coach: Davide Olive

Bcc Vasto basket: Dipierro 16, Di Tizio 11, Ierbs 2, Martelli 16, Cordici 2, Lagioia 15, Durini 8, Mirone 6; coach: Sandro Di Salvatore

parziali: 12-18/ 16-19/20-21/17-18