Una partita piena di emozioni, andata in scena ieri sera tra gli Amici del basket San Salvo e la Nova basket Campli, ha fatto tornare alla vittoria i ragazzi di coach Ialacci, nella terza giornata della fase ad orologio del campionato di serie C regionale, dopo le ultime due sconfitte consecutive ricevute. Una sfida con cambi d’inerzia improvvisi, caratterizzata da una rimonta eccezionale dei locali che, dopo un tempo supplementare, hanno potuto gioire e fare festa sul risultato di 80 a 70. Una vittoria importante per il morale di una squadra che nelle ultime due settimane ha dovuto combattere con diverse problematiche- una tra tutti l’infortunio di Saverio Celenza, ieri sera in tribuna ad incitare la squadra nei panni di super tifoso. Due punti conquistati che permettono ai sansalvesi di rimanere al quinto posto in piena solitudine, a quota 24 punti.

La partita- I primi dieci minuti della gara sono caratterizzati dalle ottime percentuali al tiro dalla media e dai tre punti degli ospiti che, grazie ai canestri di Conti, si portano subito avanti, affidandosi ad una zona 2-3 in difesa. I biancorossi chiudono con un vantaggio di otto punti la prima frazione di gioco (12-20). Nel secondo periodo Campli ripropone la difesa 2-3 a zona- come farà per tutto l’arco della gara- ed i sansalvesi per rimettersi in carreggiata hanno una sola possibilità, oltre alla strada del contropiede: segnare dalla distanza. Giovanni Pappacena lo comprende e si alza dai tre punti portando i suoi sul meno sei (17-23) dopo un minuto e mezzo di gioco. Coach Ialacci sceglie anche lei la via della difesa a zona (2-3) ma a differenza degli avversari, l’alternerà a quella a uomo. Passati solamente cinque minuti da inizio secondo quarto, subito brutte notizie per Assogna che sale a quota tre falli ed è costretto a sedersi in panca. Al suo posto entra Koshena S. che si fa trovare subito in ritmo realizzando un canestro in arresto e tiro dalla media (24-27) dopo il quale Campli chiama immediatamente timeout. Dal break ne escono rinvigoriti gli ospiti, i quali si riportano ulteriormente avanti con un parziale di dieci a zero (26-37) chiuso con la tripla di Conti. Si va alla pausa lunga con i casalinghi sotto di sette punti (28-37).

Nel terzo periodo i sansalvesi sono costretti a schierare un quintetto piccolo, con Nanni nel ruolo di Pivot. I primi quattro minuti vedono il Campli avere l’inerzia della gara a proprio favore, complice un inarrestabile Conti che se la comanda sia dentro che fuori dall’arco dei tre punti. Quando i biancorossi sembrano andare via, gli Amici del Basket reagiscono con un parziale positivo di 6-0. Ma il gap torna ad essere maggiore ad un minuto dalla fine del periodo, grazie alle due triple consecutive di Conti (+ 16). La situazione si complica per i casalinghi, anche se Pappacena allo scadere realizza da due. Il vantaggio ospite è sempre ampio (39-53). Nell’ultimo periodo esce fuori il vero carattere della squadra di casa. San Salvo parte bene con il canestro in penetrazione di Pasquini e la tripla di Borromeo (44-55). Dall’altra parte è ancora Conti ad irrompere negli spazi lasciati- distrattamente- dalla difesa avversaria, conquistando il rimbalzo in attacco e subendo fallo dopo aver segnato da sotto canestro, con l’ulteriore tiro libero realizzato (44-58). La partita sembra essere quasi finita, ma non è dello stesso avviso Assogna che da tre da un po’ di ossigeno ai suoi. Lo scarto è di sette punti dopo i due tiri liberi realizzati da Biasone (55-62). Dall’altra parte Campli segna ancora una volta da tre, con un tripla che taglia le gambe ai casalinghi. Apparentemente. Da quel momento in poi esce fuori tutta la grinta ed il coraggio dei ragazzi di coach Ialacci. A dare il via alla rimonta sansalvese sono le due triple di Pappacena e Borromeo (63-65) che riaprono letteralmente la gara. Campli chiama immediatamente timeout. Dalla pausa breve però Biasone ne esce motivatissimo e dai due punti sigla il pareggio (65-65). L’ultimo possesso del quarto è nelle mani dei casalinghi che con Biasone provano a chiuderla, ma il suo tiro dalla media si ferma sul ferro e la sirena annuncia che si andrà all’OVERTIME.

Negli ulteriori cinque minuti supplementari gli Amici del Basket- seguendo la casistica che parla chiaro (squadra che rimonta in casa non perde)- siglano una serie di canestri vincenti avviati dalla tripla di Assogna, seguita da quella di Borromeo e dal contropiede di Biasone (73-65). Campli si rifugia nel timeout. Per gli ospiti Conti ormai è stremato e sembra aver perso il ritmo dai tre punti. I padroni di casa ne approfittano sino alla fine. Ad un minuto e cinquanta secondi dalla sirena i biancorossi non riescono a realizzare neanche un canestro. Con il tiro messo a segno dalla media di Biasone, il vantaggio casalingo è di dieci lunghezze (75-65). Per Pappacena e compagni si tratta solo di amministrare il vantaggio e attendere il suono della sirena che arriva. Torna la luce in casa Amici Basket San Salvo. Torna il sorriso mancato per ben due settimane. La partita termina 80-70 per i bianco blu che si prendono i meritatissimi applausi dei presenti. Grande rimonta, grande partita, grande vittoria.

I tabellini

Amici Del Basket San Salvo: Nanni 2, Koshena S. 4 , Borromeo 12, Boccardo , Pappacena 19, Biasone 14, Di Blasio 5, Koshena E. NE, Pasquini 6, Assogna 21. All. Ialacci

Nova Basket Campli: Di Carlo 17, Di Ippolito , Girella 3, Nolli , Di Eusanio 10, Ciccone , Piccinini 9, Conti 27, Apera .

Parziali: 12-20, 16-17, 11-16, 26-12, 15-5

Tutti i risultati della terza giornata della fase ad orologio

Chieti basket-Ennebicì Campobasso 64-43

Basket Centro Abruzzo Sulmona-Airino Termoli (questo pomeriggio)

Magic Chieti-Basketball Teramo (dts) 84-85

Torre Spes- Penta Basket Teramo 74-78

Amici del basket San Salvo-Nova basket Campli (dts) 80-70

La classifica aggiornata

Airino Termoli 38 (giocherà questo pomeriggio)

Penta Basket Teramo 32

Magic Chieti 32

Basketball Teramo 28

Amici del Basket San Salvo 24

Nuovo Basket Aquilano 22

Nova basket Campli 22

Basket Centro Abruzzo Sulmona 18 (giocherà questo pomeriggio)

Chieti Basket 16

Ennebicì Campobasso 10

Torre Spes 6