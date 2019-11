Andrea Iannone terzo nel Gp del Qatar, prima gara della stagione 2015 della MotoGp. Per il pilota vastese è il primo podio della carriera in MotoGp. Un podio tutto italiano, con Rossi primo e Dovizioso secondo. Era dal Giappone 2006 che tre piloti italiani non salivano tutti insieme sul podio.

Le parole di Iannone a fine gara [l'articolo]

La gara. Ottima partenza per Andrea Iannone che si porta al secondo posto prima che Lorenzo lo scavalchi facendolo finire terzo, con alle sue spalle Hernandez del team Pramac. Il terzetto di testa riesce ad andar forte con Lorenzo che si piazza sugli scarichi di Dovizioso e Iannone pronto ad approfittare del primo spazio utile. Lorenzo prova ad andare in fuga con i due Andrea in rosso che lo seguono a breve distanza e fanno il vuoto rispetto al resto del gruppo, frenato da Hernandez in quarta posizione. Rossi e Pedrosa riescono a scavalcare il pilota del team Pramac e mettono nel mirino Iannone, che perde un po’ rispetto ai due di testa Lorenzo-Dovizioso e, a 15 giri dalla fine, vede un Valentino Rossi in grande spolvero arrivare minaccioso alle sue spalle. Dietro di loro Marquez arriva alle spalle di Hernandez e prova a superarlo per tornare sul gruppo dei migliori dopo una incredibile rimonta.

A 14 giri dalla fine Dovizioso torna davanti a tutti mentre Iannone deve difendersi dall’attacco di un Rossi ormai incollato ai suoi scarichi. Si pasa sul traguardo per il -12 e Iannone si infila per un attimo davanti a Lorenzo che poi, in percorrenza, recupera la posizione. Inizia la battaglia tra Iannone e Rossi, che a ridosso del rettilineo di partenza (-11 giri) si sorpassano e controsorpassano diverse volte fino a quando è il Dottore a guadagnare la terza posizione. Intanto, a 10 giri dalla fine, Marquez si è piazzato quinto e continua a recuperare ad ogni giro per tentare un assalto finale al gruppo di testa. Lorenzo e Dovizioso si danno battaglia per la prima posizione e ne approfittano Rossi e Iannone per avvicinarsi. A 6 giri dalla fine Iannone perde contatto dal terzetto di testa, trovandosi a quasi un secondo di distanza. Mentre davanti si crea una coppia di testa tutta italiana, con Rossi e Dovizioso che si danno battaglia, Iannone ha recuperato e, sul rettilineo dei box, sfrutta la potenza del suo motore e supera Lorenzo piazzandosi terzo. Lo spagnolo prova in tutti i modi a rientrare, ma Ian29 è più forte. Taglia il traguardo dietro a Rossi e al compagno di squadra Dovizioso. Il suo primo podio in MotoGp arriva alla sua prima gara con la Ducati ufficiale. Nei box della rossa e Vasto inizia la festa.