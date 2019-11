Nell'ambito del programma di lavori socialmente utili concertati tra Prefettura, amministrazioni locali e consorzio Matrix, che gestisce i centri temporanei di prima accoglienza nel vastese, sabato scorso i ragazzi richiedenti asilo politico e ospiti del centro di Lentella hanno partecipato a un evento promosso dal Comune, insieme al Centro Diurno Anziani del paese, a cui si è unita tutta la cittadinanza: una giornata ecologica dedicata alla potatura della zona Sic, l’area caratterizzata dalla presenza di affioramenti gessosi delle zone costiere. Il sito gode della presenza di specie protette e di una preziosa flora.

I ragazzi del centro, guidati dagli anziani del paese, si sono dedicati alla potatura di questi spazi. "Proposte del genere - spiegano dal centro - sono di impulso ad una solidale accoglienza e una reale integrazione dei migranti. Uno degli obiettivi di questa giornata è la creazione di ambiti di conoscenza e di scambio intergenerazionale coinvolgendo gli anziani del paese, diventati per un giorno tutor di questi ragazzi. Durante l’attività di potatura, hanno potuto conoscerli davvero, favorendo così le condizioni per uno scambio autentico tra persone detentrici delle memorie della città e nuovi arrivati. Un’esperienza ricca dal punto di vista sia culturale che etico".

La giornata si è conclusa con un pranzo a cui sono stati invitati anche gli ospiti del centro e nel corso del quale il primo cittadino di Lentella, Carlo Moro, ha sottolineato che "accogliere queste persone è in primis una necessità sociale, poiché si tratta un fenomeno dilagante e una buona accoglienza, oltre che essere un dovere imposto dall’ordinamento comunitario e dal nostro stesso Governo, limita le possibilità per questi ragazzi di entrare in contatto con la criminalità organizzata". Il sindaco ha confermato l’impegno del consorzio Matrix nel coordinamento di questi centri, ringraziando la stessa cooperativa per la qualità del servizio che impegna i ragazzi con diversi laboratori, corsi e con l’organizzazione di eventi sportivi e culturali.