La Chiesa oggi celebra la Domenica delle Palme, che segna l'inizio della Settimana Santa. Nelle parrocchie viene ricordato l'ingresso di Gesù a Gerusalemme con delle processioni che accompagnano i fedeli alla celebrazione della messa. Il cammino dei fedeli viene accompagnato con i rami delle palme e dai ramoscelli d'ulivo che, come ha ricordato il parrocco di Sna Giovanni Bosco, Don Francesco Pampinella, "non sono oggetti dal potere magico o guaritore, ma semplicemente un simbolo della pace che deve esserci fra tutti noi". In tante comunità parrocchiali la celebrazione è stata preceduta da una processione lungo le strade della città. I giovani dell'oratorio salesiano si sono ritrovati presso l'istituto di via San Domenico Savio per recarsi poi in piazza della Repubblica dove, sul sagrato della chiesa, è stata celebrata la messa. Nel centro storico tradizionale processione con la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone che ha percorso il tratto dalla chiesa dell'Addolorata a Santa Maria Maggiore. Anche nelle altre parrocchie cittadine è stato rinnovato il rito.

Dopo la festa della Sacra Spina [foto e video], inizia un intenso periodo di celebrazioni religiose verso la Pasqua. Lunedì e martedì, alle 21, presso la chiesa SS. Annunziata, ci saranno le prove della Schola Cantorum 'Zaccardi' che animerà le processioni del venerdì e sabato santo (per info: Luigi Di Tullio 329/9449034 - luigi.ditullio@alice.it). Giovedì si celebrerà la messa in Coena Domini, che ricorda l'Ultima Cena. Poi, nelle chiese della città, verranno allestiti gli Altari della reposizione, nella tradizione chiamati "I Sepolcri" [le immagini del 2014]. Venerdì, dopo la celebrazione della Croce, la processione cittadina con la statua del Cristo Morto che partirà dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova per concludersi dinanzi alla cattedrale [la processione del 2014]. Sabato mattina la suggestiva processione con la statua della Madonna Addolorata che porta in grembo il corpo del figlio morto [la processione del 2014]. Domenica mattina, giorno di Pasqua, si svolgerà a Vasto Marina, partendo da Stella Maris, la processione del Cristo Risorto [le foto del 2104].