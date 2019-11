Vittoria di prestigio dell’Audax Palmoli contro la Roma seconda in classifica. È un gol di Pelliccia nella ripresa a decidere un match ben giocato dalle Panthers con il portiere Altieri pronto a spegnere ogni velleità delle avversarie. Con il risultato odierno il Palmoli rafforza la sua posizione in classifica, guadagnandosi la certezza della permanenza in serie B. E mercoledì, nel recupero di campionato, la squadra del presidente Angelica Nero potrà incrementare il suo bottino nella sfida casalinga con il Domina Neapolis.

La cronaca. Dopo una prima fase di studio è la Roma a tentare per prima la via del gol con De Vecchis che al 7’ impegna Altieri. Al 19’ Di Ninni sfrutta la sua velocità e per poco non riesce a beffare la difesa avversaria su un’imbucata centrale. Le giallorosse spingono forte e al 34’ Altieri è chiamata ad un doppio miracolo per mantenere il risultato sullo 0-0. L’Audax si fa vedere dalle parti di Casaroli sul finire del primo tempo quando Ciccalè, da fuori area, tira fuori. L’ultima azione del primo tempo è ancora di marca palmolese con Cravero che però attende troppo prima di tirare.

Si torna in campo e dopo neanche un minuto la Roma ci prova con un tiro dalla lunghissima distanza su cui l’estremo difensore dell’Audax è attento ad alzare sulla traversa. Le Panthers ci provano con maggiore convinzione, Di Ninni, dopo una bella azione personale, cede palla a Bolognese che non riesce a finalizzare. Al 19’ la Roma potrebbe avere l’occasione per passare in vantaggio quando De Vecchis lascia partire un velenoso tiro dalla sinistra che Altieri, in tuffo, mette in corner. Poi, sugli sviluppi del calcio d’angolo, la difesa riesce a salvarsi. La svolta della partita è al 33’. D’Angelo colpisce la traversa su calcio di punizione dalla tre quarti, la palla finisce sui piedi di Di Ninni che entra in area e viene messa a terra. La numero 7 non fa neanche in tempo ad alzarsi per protestare che la palla arriva in area e Pelliccia è lesta a colpire di testa infilando in rete. Grande festa in campo e in tribuna per questo vantaggio insperato. La Roma tenta il forcing per raggiungere quanto meno il pareggio. Al 39’ è ancora una volta Altieri a dire di no alle giallorosse blindando la sua porta. L’Audax si chiude e respinge ogni attacco avversario e al triplice fischio può esultare per questa vittoria di prestigio.

Audax Palmoli- Roma 1-0

Audax Palmoli: Altier, Mancini, Savelli, Angelone, Ciccalè (20’st Pelliccia), Pasciullo, Di Ninni, D’Angelo, Bolognese, Marino M.P., Cravero. Panchina: Berardini, Marino Ma., Ricci, Montelli.

Roma: Casaroli, Capparelli (28’ st Carosi), Simeone, Capitta, Lucci, Volpi, De Vecchis, Ceccarelli (16’st Bartolucci), Lorè, Proietti, Novelli E. Panchina: Felicielli, Monti, Novelli N, Santacroce, Rossi.