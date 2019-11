C'è voluto il tie break per decretare la vincente tra BCC San Gabriele e Antoniana Volley. Alla fine l'hanno spuntata le vastesi, oggi guidate in panchina da Maria Luisa Checchia visto che coach Marcovecchio è al San Pio da Pietrelcina per accertamenti clinici. Era una sfida importante, perchè Mariani e compagne venivano da tre sconfitte consecutive e vedevano a rischio il primo posto nel girone playoff e l'Antoniana doveva difendere il quarto posto dall'assalto del Giulianova. Con i due punti conquistati la BCC San Gabriele si guadagna l'accesso alle semifinali valide per la promozione in B2, con l'ultimo turno del girone che definirà gli accoppiamenti

È stata una partita dai molteplici volti quella giocata dalle vastesi. Sconfitte nel primo set per 25-17, nel secondo parziale hanno avuto la capacità di andare a vincere lasciando le avversarie a 15. Fondamentale l'apporto di Caterina De Marinis schierata come schiacciatrice anzichè come palleggiatrice in alternanza con Serena Mariani. La vittoria del terzo set per 25-19 lasciava presagire un decisivo cambio di inerzia a favore delle padrone di casa. Ma l'inizio del quarto set è stato da incubo con l'Antoniana, trascinata da una Elena Dodi in gran forma, capace di portarsi sull'8-0. C'è stato poco da fare per le vastesi che hanno disputato una prova poco brillante in ricezione, fattore che ha poi condizionato anche le prestazioni in attacco. Due pari e tie break per assegnare la vittoria. Anche nel quinto e decisivo set è partita meglio l'Antoniana, che ha condotto portandosi sul 14-11. A quel punto anche le pescaresi hanno sbagliato tanto e hanno fatto rientrare la BCC San Gabriele che ha poi conquistato la vittoria per 19-17.

Le gabrieline ora sono prime a quota 25, seguite dal Sambuceto a 24, Pallavolo Teatina a 23 e Antoniana a 22. Sarà importante vincere mercoledì contro Giulianova per poter restare al primo posto e quindi entrare in semifinale con un miglior accoppiamento e con il fattore campo a favore.