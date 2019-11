Se la Vastese Calcio a 5 vorrà conquistare la promozione in serie C2 dovrà farlo nei playoff, perché oggi pomeriggio nel match delle 15:00 contro l’Anxanum Piermatteo i vastesi sono stati battuti 5-6 e quindi automaticamente, senza neanche dover conoscere il risultato del Paul Merson (vittoriosa 8-4 contro la Libertas Stanazzo), il Paglieta si aggiudica il trionfo in questa competizione nell'ultima giornata di campionato. Una partita molto accesa, dominata nel primo tempo dai vastesi, meno attivi e aggressivi nei primi dieci minuti della ripresa, quando i lancianesi sono riusciti a portarsi in vantaggio di due lunghezze. Una sconfitta che porta tanto dispiacere dietro di sé ma che deve essere subito cancellata perché a breve inizieranno i playoff, durante i quali Mileno e compagni non potranno commettere passi falsi. Se per i senior questo weekend sarà un po’ meno felice rispetto a quelli scorsi, i pulcini della Vastese invece possono godersi il primo posto in classifica. A Tollo i biancorossi hanno vinto per 8-4 grazie alle cinque reti di di Sulai, le due di Profirio e al gol di Bencheraik. Quattro vittorie su quattro partite, un bilancio positivo con il quale i giovani giocatori vastesi hanno chiuso il giro ne di andata.

La partita- La Vastese fa a meno di ‘bomber’ Manuel Cocchini- a riposo per non rischiare infortuni in vista dei playoff- e la sua assenza si sentirà e non poco in fase offensiva. Si fanno subito pericolosi gli ospiti al secondo minuto, quando Sputore con sicurezza è costretto ad intervenire, anticipando l’attaccante avversario in uscita. Sei minuti più tardi i lancianesi sprecano un’occasione d’oro. Dopo un bell’uno-due tra Di Nunzio e Palmerio, quest’ultimo a porta vuota sbaglia clamorosamente. Gol mangiato e quindi gol subito per gli ospiti grazie ad un’involata sulla fascia sinistra di Spadaccini, il quale poi la mette in mezzo cercando l’intervento di un suo compagno che non arriva perché alla fine la sfera si dirige in porta ed il difensore avversario non riesce a metterla fuori (1-0). Un minuto più tardi l’esperto Mileno ci prova dalla sinistra, ma la sua conclusione viene parata da Cassano. Passa un quarto d’ora e Di Stefano per l’Anxanum porta i conti alla pari (1-1). Un minuto più tardi Mileno è sfortunato. La sua punizione dalla destra finisce sul palo. Al 30’ Sputore esce fuori dai palli e si fa tutto il campo palla al piede, sino ad innescare un suo compagno che però non si fa trovare pronto sotto porta. Nel minuto di recupero arriva il raddoppio casalingo firmato da capitan Scafetta (2-1), rete che manda entrambe le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa Matteo Cassone rischia di permette agli avversari di andare in porta quando, dopo un bel recupero difensivo, il giocatore vastese cerca di servire un suo compagno con una palla filtrante, intercettata nella tre quarti dai lancianesi che sprecano e non concretizzando questa opportunità. La Vastese d’inizio ripresa soffre ed è rientrata in campo spenta, addormentata. Gli ospiti ne approfittano e al terzo minuto vengono bloccati dal palo. Un minuto più tardi si rifanno e trovano il gol del pareggio (2-2) che fa andare su tutte le furie mister Porfirio. La manovra sia offensiva che difensiva dei biancorossi sembra essere lenta e senza fantasia, anche se al sesto Mileno va vicino a siglare il vantaggio, colpendo la traversa. Al 40’ gli ospiti trovano una rete rocambolesca con capitan Di Stefano che dalla fascia sinistra infila il pallone dove Sputore non può nulla. Gran bel gol quello segnato dal numero dieci ospite. Passano dieci minuti e Di Nunzio porta i suoi sul 2-4. La reazione dei vastesi arriva grazie al gol di Spadaccini che riapre la partita (3-4). Il match si accende ulteriormente quando Romagnoli al 23’ della ripresa infila la palla in porta e riporta i conti alla pari (4-4). Un minuto più tardi Di Stefano a porta vuota si mangia un gol già fatto. Tre minuti più tardi i lancianesi prima sfiorano la rete del vantaggio con D’Aloisio, poi la segnano grazie a Palmerio e ad una ribattuta che ha permesso al giocatore ospite di calciare a porta vuota. La conclusione è nata da una brutta palla persa di Ruggiero (4-5). Ad infierire sul risultato ci pensa poi Di Nunzio che da fuori area fa partire una conclusione potente che spiazza il portiere vastese e finisce in porta (4-6). Quando la partita sembra essere finita, la Vastese trova il gol, ma la rete viene annullata dall’arbitro per una punizione- secondo il direttore di gara- battuta in maniera irregolare. Così la Vastese deve ribatterla e Mileno dalla sinistra realizza nuovamente e riapre ancora una volta il match (5-6). I biancorossi hanno meno di un minuto per trovare il pareggio ed incredibilmente ci vanno vicinissimi con un gran bel tiro di Cassone che però viene fermato dal palo. Incredibile finale di partita. Purtroppo per la Vastese, arriva il triplice fischio che porta con se due brutte notizie: la prima è che con questo risultato il Paul Merson si aggiudica la vittoria del campionato; la seconda è che i vastesi scendono terzi in classifica, superati dagli avversari di questo pomeriggio (attualmente con un punto in più in classifica).

Le formazioni

Vastese Calcio 1902: Sputore, Travaglini, Bozzelli, D’Adamo, Romagnoli, Ruggiero, Valentini, Cocchini, Scafetta (K), Spadaccini, Cassone, Mileno; allenatore: Giampaolo Porfirio.

Asd Anxanum Piermatteo: Cassano, Palmerio, Marfisi, Di Nunzio, Nativio, Ciarelli, D’Aloisio, Casciato, Di Stefano, Luciani, Torosantucci, Bianco