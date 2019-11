Arriveranno 300mila euro per la riqualificazione della chiesa di Santa Maria di Pennaluce e delle aree adiacenti. Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci a margine dell'inaugurazione dell'Emporio della Solidarietà. La somma arriverà dalla rimodulazione dei fondi POR-FAS e permetterà "di ristrutturare la chiesa e valorizzare le aree attorno", ha spiegato l'assessore. La chiesetta dedicata a Santa Maria di Pennaluce, compresa nella parrocchia di San Paolo apostolo, è tra le più amate ed apprezzate non solo dai vastesi quanto dai tanti turisti che passano sulla piana di Punta Penna per ammirare il faro ed osservare il porto e la spiaggia dall'alto. Con gli interventi di riqualificazione si migliorerà la fruibilità dell'edificio sacro e di tutta l'area adiacente, dove ci sono i resti di un campetto da calcio e di giochi per bambini.