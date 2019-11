Si sono accesi i motori del motomondiale per il primo appuntamento in calendario della MotoGp. Si corre a Losail, in Qatar, in una suggestiva gara in notturna. Andrea Iannone è pronto per quella che dovrà essere la stagione della sua definitiva consacrazione dopo l'approdo nel team ufficiale Ducati. Il pre stagione lo ha visto tra gli assoluti protagonisti con grandi prestazioni su una moto in crescita. Per il pilota vastese la giornata di ieri si è conclusa con un terzo posto, staccato di soli 170 millesimi da un Marquez già in grande spolvero. Ma la classifica generale vede tutti i migliori piloti racchiusi nello spazio di pochi decimi. Ci sarà quindi battaglia nelle qualifiche ufficiali e poi nel gran premio.

Iannone ha anche utilizzato per la prima volta le carenature laterali con le appendici areodinamiche progettate dalla Ducati per migliorare le prestazioni. Un piccolo intoppo nel corso del tredicesimo giro quando, alla curva 2, è incappato in una scivolata per fortuna senza conseguenze. Ian29 continua a mostrare ottimismo per come si sta avvicinando al via della prima gara. "Sono soddisfatto di questa giornata perché alla fine siamo riusciti a ritrovare il feeling che avevamo raggiunto nei test, e siamo stati piuttosto veloci sia sul giro secco sia come ritmo di gara. Mi dispiace per la caduta, sono entrato in curva e inaspettatamente mi si è chiuso l’anteriore. Stavamo provando delle soluzioni diverse a livello di setting e sono scivolato, ma per fortuna non mi sono fatto male. Per evitare le cadute qui a Losail bisognerebbe togliere la curva 2, perché si cade sempre in quel punto! In ogni caso utilizzando la gomma media siamo tutti lì, mentre la gomma morbida l’ho provata solo alla fine delle FP2, ma in condizioni non ottimali e quindi non so quanto vantaggio possa dare. Comunque, secondo me, a parità di gomme siamo tutti vicini".