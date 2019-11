Profondo cordoglio in città per l'improvvisa scomparsa di Franca Pellizzon, 67 anni, moglie di Ferdinando Celenza con cui per tanti anni aveva gestito il Bar Venezia in piazza Marconi a Vasto. La signora Franca, originaria di Noale (Venezia) si era trasferita a Vasto per amore del barman vastese con cui, fino allo scorso anno quando avevano ceduto il testimone, aveva gestito il bar che si affaccia sul golfo. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della città suscitando commozione e tristezza. Al marito Ferdinando, ai figli Samuele e Solidea e a tutti i parenti le sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

I funerali si svolgeranno domenica 29 marzo, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore.