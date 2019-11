Ha preso il via questa mattina a Molfetta la 35ª edizione della Coppa delle Regioni di Tennistavolo, importante competizione giovanile su cui la Federazione punta per la crescita dei talenti del ping pong. In campo anche la selezione abruzzese, formata per tre quarti da atleti vastesi. Sotto la guida del tecnico Marco Prosperini ci sono infatti Gaia Smargiassi e Federico Antenucci della San Gabriele Tennistavolo e Marzia Comparelli della Asd Tennistavolo Vasto, oltre a Leonardo Conte di Silvi.

Nella città pugliese, dopo la cerimonia inaugurale, sono iniziate le sfide che vedranno 21 squadre (20 regioni più San Marino) sfidarsi per conquistare la vittoria finale. I giovani abruzzesi hanno già vinto la prima sfida, battendo 4-0 il Trentino. Le gare andranno avanti fino a domenica, quando si svolgeranno le finali. Per i tre pongisti vastesi c'è la soddisfazione di poter rappresentare la propria regione in una competizione nazionale e la voglia di mettersi in luce dinanzi a tecnici e dirigenti federali giunti a Molfetta per l'occasione.