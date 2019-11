Il 25 marzo 2015 è partita l'iniziativa della scuola dell'infanzia comunale paritaria "Caduti di Guerra", in collaborazione con la piscina comunale di Gissi "Millesport", che ha come l'obiettivo quello di coinvolgere i bambini delle tre classi in una attività motoria all’insegna della gioia e del divertimento.

Come spiegano gli organizzatori, "un'ora alla settimana, infatti, sotto la supervisione delle istruttrici della piscina e delle maestre della scuola dell’infanzia, i bambini avranno la possibilità di scoprire, conoscere e prendere confidenza con "l’ambiente acqua" tramite la sperimentazione di attività motorie e socializzanti in forma ludica, in vista del raggiungimento di un'autonomia sempre maggiore. Che dire? Si tuffi chi può!".