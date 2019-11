È ancora lunghissima la strada da percorrere per le formazioni di Prima categoria prima che la stagione finisca e che i playoff/playout inizino. Ancora sei partite da giocare, con i giochi apertissimi e con le prime cinque posizioni (occupate in ordine dal Casalbordino, Palombaro, Real Montazzoli, Monteodorisio e Fresa Calcio) potranno essere raggiunte dalle inseguitrici (Trigno Celenza e Sporting San Salvo) a due passi dalle ‘zone alte’. Anche perché nella parte centrale della classifica la distanza, in termini di punti, tra una squadra e l’altra è talmente minima che potrebbero in questo senso esserci stravolgimenti gerarchici partita dopo partita. Per quanto riguarda le sfide in programma per questo weekend, il Monteodorisio in trasferta sul campo del Guastameroli sfiderà una formazione da non prendere sotto gamba. È vero che in classifica i lancianesi sono a meno otto dai bianco verdi, ma questo non rende il match comunque facile per i ragazzi di mister Ascatigno- in un periodo ricco di impegni difficili. La capolsita Casalbordino, reduce da un pareggio a reti inviolate contro la Casolana, cercherà di non regalare più possibilità al Palombaro (impegnato in caso contro l’ostico Trigno Celenza) di diminuire il distacco - che attualmente è di sole due lunghezze- andando a vincere sul campo dello Sporting San Salvo, formazione quest’ultima desiderosa di dire la sua sino alla fine e di raccogliere magari i frutti sperati (i playoff). La Casolana, invece, in casa affronterà il Fresa Calcio. La compagine ospite attualmente siede al quinto posto e non sembra voler rinunciare ad un posto nei playoff. Dietro di lei c’è il Trigno Celenza a meno uno e per il Fresa non sono ammessi passi falsi. Il periodo negativo per i ragazzi dell’Incoronata Calcio Vasto potrebbe terminare domenica quando sul campo di Vasto Marina arriverà l’ultima in classifica Paglieta. I vastesi hanno l’obbligo di tornare alla vittoria per due semplici motivi: tornare a sorridere e darsi forza per il finale di stagione, oltre che evitare l’aggancio proprio del Paglieta ( a meno tre dai biancorossi). Altra scontro diretto, ma per quanto riguarda la parte centrale della classifica, ci sarà tra la Marcianese ed il Roccaspinalveti (soli due punti dividono le due squadre), mentre il Real Montazzoli in casa ospiterà lo Scerni (fermo a quota 25 punti). Infine, torna a giocare in casa il Real San Giacomo e lo farà contro la Spal Lanciano, cercando – in caso di vittoria- si siglare il sorpasso in classifica sui lancianesi ( a più due punti). Turno di riposo in Seconda categoria girone B.

Tutte le sfide di Prima categoria girone B

Casolana-Fresa Calcio

Guastameroli-Monteodorisio

Incoronata Calcio Vasto-Paglieta

Marcianese-Roccaspinalveti

Palombaro-Trigno Celenza

Real Montazzoli-Scerni

Real San Giacomo-Spal Lanciano

Sporting San Salvo-Casalbordino

La classifica aggiornata

Casalbordino 50

Palombaro 48

Real Montazzoli 43

Monteodorisio 43

Fresa Calcio 38

Trigno Celenza 37

Sporting San Salvo 35

Casolana 34

Marcianese 31

Roccaspinalveti 29

Spal Lanciano 27

Real San Giacomo 25

Scerni 25

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 13

Nel campionato di Terza categoria- girone vastese- mancano cinque giornate al termine del campionato e domenica scorsa il Real Carpineto Sinello (impegnato questo weekend in casa contro la Virtus Tufillo) è stato sorpassato in classifica dalla Sangiovannese che, però, questa settimana riposerà. Il primo scontro diretto in programma riguarda la parte centrale della classifica e ci sarà tra il Real Cupello (28 punti) e la Dinamo Roccasponalveti (22punti). L’altro invece ci sarà tra il Pollutri ed i Lupi Marini (entrambi a 14 punti e posti nella parte bassa della classifica). Per il Guilmi, invece, una sfida abbordabile contro ‘l’ultima della lista’, il Real Liscia. Lo Sporting Vasto, dopo aver osservato un turno di riposo la scorsa settimana, torna in campo e lo fa tra le proprie mura, ospitando il Lentella, con l’intento di ricevere maggiori soddisfazioni da questa competizione. Ma la sfida più importante si giocherà tra il Vasto Calcio ed il Casalanguida. Con un solo punto in classifica che le divide, entrambe le compagini si daranno battaglia. Il Vasto Calcio vorrebbe confermarsi come terza forza del girone, mentre il Casalanguida vorrebbe diventarlo. Un altro weekend ricco di sfide ci aspetta.

Tutte le sfide di Terza categoria girone vastese

Dinamo Roccaspinalveti-Real Cupello

Pollutri Calcio-Lupi Marini

Real Carpineto Sinello-Virtus Tufillo

Real Liscia-Gulmi

Sporting Vasto-Lentella

Vasto Calcio-Casalanguida

riposa: Sangiovannese

La classifica aggiornata

Sangiovannese 45

Real Carpineto Sinello 43

Vasto Calcio 38

Casalanguida 37

Lentella 22

Virtus Tufillo 29

Real Cupello 28

Dinamo Roccaspinalveti 22

Guilmi 19

Pollutri Calcio 14

Lupi Marini 14

Sporting Vasto 11

Real Liscia 8