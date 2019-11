"Un intenso cammino di fede lungo le vie della città". Così don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore, ha commentato la chiusura delle celebrazioni per la festa della Sacra Spina a Vasto. È stato monsignor Bruno Forte a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica a cui hanno partecipato tanti sacerdoti della città. Alla confraternita Sacra Spina e Gonfalone si sono unite le altre confraternite vastesi e quelle giunte da fuori città. Al termine della messa ha preso il via la processione, condizionata però dal forte vento. Il percorso è stato accorciato, dirigendosi subito verso via Vittorio Veneto, con problemi anche nell'utilizzo del tradizionale baldacchino per accompagnare il cammino dell'arcivescovo con la reliquia.



La serata gelida non ha scoraggiato molti fedeli nel compiere tutto il cammino, mentre non erano molte le presenze ai bordi delle strade. Al rientro nella chiesa di Santa Maria Maggiore i confratelli e il coro delle donne hanno intonato il suggestivo canto Ave Spina, prima che la sacra reliquia venisse riposta nel suo altare. Monsignor Forte ha anche affidato ai fedeli una preghiera per il Giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco.

Prima di concludere la celebrazione, l'arcivescovo ha anche rivolto pubblici ringraziamenti a Don Mario Pagan che giovedì prossimo dopo cinque anni, terminerà il suo incarico di vicario episcopale della zona di Vasto. Durante la celebrazione della messa crismale, nella cattedrale di San Giustino a Chieti, Forte annuncerà le nuove nomine per il prossimo quinquennio.