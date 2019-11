I dati ufficiali sulla sicurezza dicono che il livello di guardia deve restare elevato a Vasto, dove preoccupano soprattutto l'estorsione, i furti in abitazione e i reati legati agli stupefacenti. "Su Vasto, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, alcune situazioni sono migliorate, altre peggiorate", ha detto Filippo Pubbico, vice ministro dell'Interno, snocciolando in municipio le statistiche del biennio conclusosi lo scorso dicembre.

I dati di Vasto evidenziano alcune criticità: "Le estorsioni - ha spiegato Bubbico - hanno fatto registrare un incremento del 20%", mentre tra furti e rapine si sono verificati "meno furti con strappo, più furti con destrezza e in abitazione (+20%), meno furti di autovetture, - 50% di rapine in abitazione, - 33% di rapine in pubblica via. Ma, complessivamente, il dato dei furti e quello dei danneggiamenti sono rimasti stabili. Aumentano i soggetti coinvolti in reati di spaccio e traffico di stupefacenti. Nel biennio 2012-2014 si registra un +26% di arrestati e un +36% di denunciati".