Il Movimento 5 Stelle di San Salvo ha elaborato alcune proposte per le aree verdi della marina. "Abbiamo proposto di rivalutare le aree verdi (dove ci sono le palme ) davanti gli stabilimenti balneari dalla parte dell’area pedonale con delle proposte elementari: campi da beach volley, area picnic attrezzata, area canina, baby parking all’aperto, struttura ricettiva diurna e notturna (chiosco, discoteca, solarium),area fitness attrezzata. Tutto questo - spiegano gli attivisti sansalvesi - non solo porterebbe dei microinvestimenti, quindi piccoli volumi d’affari, ma creerebbe anche posti di lavoro, servizi, pulizia, risparmi per l’amministrazione e guadagni. Speriamo che l’amministrazione prenda seriamente in considerazione la nostra proposta, la valuti e discuta in consiglio comunale".

Nel dettaglio le proposte:

Area canina. Ci sono tantissime persone che valutano le location delle loro vacanze anche in base alla comodità dei loro amici a 4 zampe.

Baby parking. Si può dare la possibilità di godersi qualche ora di relax nella totale sicurezza dei propri bambini.

Area picnic attrezzata. Si terrebbe l’area in ordine pulita ed organizzata anziché come spesso accade con persone buttate a terra e senza un minimo di organizzazione per mangiare e bere.

Guadagni del Comune. La pulizia delle aree verdi a carico dei concessionari e non più a carico del comune. Pagamento dell’area in concessione