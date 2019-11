Per iniziativa dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di San Salvo, nell’ambito degli incontri di Marzo Rosa dedicato alle donne, si è parlato della pelle con domande e riposte per conoscersi meglio.

In una sala gremita, dopo i saluti del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore alle politiche sociali Maria Travaglini, partendo dalla relazione del dermatologo Giuseppe Quinzii hanno fatto seguito gli interventi del chirurgo plastico Rossella Giovannelli e della psicologa Mara Ricciuti.

In particolare il dottor Quinzii ha evidenziato le malattie più frequenti a livello dermatologico tra le donne, come sia importante la prevenzione per evitare tumori e come cresca la domanda di sanità anche per saper meglio invecchiare. Interessante l’annotazione che in materia dermatologica ci sia ora anche un approccio di genere, una distinzione della patologia tra maschi e femmine.