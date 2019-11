"Il 20 marzo a Atessa si è riunito l’attivo dei dirigenti provinciali della Federazione di Chieti, per prendere atto della volontà del compagno Tiziano Vicoli di lasciare la carica di segretario provinciale. L'assemblea, nel ringraziare Vicoli per il lavoro e l’impegno profuso in questi anni, ha indicato unanimemente il compagno Gabriele Barisano, capogruppo PSI nel consiglio comunale di Vasto, quale coordinatore della Federazione di Chieti".

Lo ha annunciato il segretario regionale del partito, Massimo Carugno, che ha precisato: "L'indicazione di Gabriele Barisano è stata trasmessa agli organi regionali e al segretario nazionale, Riccardo Nencini, per le comunicazioni di rito. Barisano, nella veste di nuovo coordinatore, si è messo subito all'opera in vista delle prossime elezioni amministrative, specialmente a Chieti e Guardiagrele, allo scopo di assicurare la presenza di compagni socialisti nei futuri organi amministrativi. In contemporanea Barisano sta già lavorando alle prospettive delle elezioni del 2016 che vedranno in campo, tra gli altri, Lanciano, Vasto e Francavilla".