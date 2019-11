Sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte a presiedere la messa che concluderà il periodo di celebrazioni per la festa della Sacra Spina. Dopo l'apertura della Quintena, con la paretcipazione del cardinale Edoardo Menichelli che ha ricordato le emozioni della prima volta in cui prese parte alla processione [l'intervista], per tutta la settimana è stata aperta a Palazzo d'Avalos la mostra sulla storia della Confraternita Sacra Spina e Gonfalone.

Questa sera, dopo la messa alle ore 18 a Santa Maria Maggiore, si svolgerà la solenne processione per le vie della città con un occhio alle condizioni meteo che potrebbero condizionarne lo svolgimento. La partecipazione dei fedeli agli incontri preparatori che quest'anno ha visto la parrocchia guidata da Don Domenico Spagnoli scegliere il tema "La passione per il Vangelo".

"L'antica Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto - scrive Giuseppe Catania -, fra le altre cose, conserva una reliquia miracolosa. Una Spina della Corona di Gesù che rinnova un fatto straordinario, proprio nel tempo pasquale. Difatti, secondo la tradizione, tra l'ora sesta e la nona del Venerdì di Passione, la Spina fiorisce, creando una specie di lanugine delicatissima, quasi fosse bambagia, di colore bianco. Da questo fatto miracoloso la gente, nella credenza popolare, trae gli auspici per l'andamento del raccolto o per interpretare gli avvenimenti; lieti o tristi, dell'anno".