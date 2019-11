L'allarme è scattato poco dopo le 23, quando un residente di via San Rocco si è accorto delle fiamme che provenivano dal cofano di una Opel Corsa parcheggiata lungo la strada. Subito ha chiamato i vigli del fuoco che, arrivati in pochi minuti, sono riusciti a spegnere l'incendio prima che potesse fare grossi danni alla vettura. L'auto è di proprietà di una donna che già un anno fa era stata colpita da un analogo episodio. Era il 29 maggio quando la sua Fiat Stilo, parcheggiata nella stessa traversa laterale di via San Rocco, era stata distrutta da un incendio doloso [l'articolo].

Ieri sera c'è stato l'intervento della polizia che ha raccolto elementi e testimonianze utili allo svolgimento delle indagini. Ci sono pochi dubbi sulla natura dolosa anche di questo secondo episodio che ha colpito la donna. Da capire se possa esserci un collegamento su quanto accaduto 10 mesi fa.