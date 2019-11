Il sindaco di Monteodorisio Saverio Di Giacomo ieri ha firmato un'ordinanza per la chiusura della scuola media "Maurizio Natale" limitatamente alla giornata odierna. Il provvedimento è stato necessario dopo il distacco di alcuni pannelli di polistirolo del controsoffitto nella classe 3ª B che hanno colpito 4 alunni [l'articolo]. È stata tanta la tensione vissuta ieri nell'istituto di via Madonna delle Grazie per un episodio che ha creato tanto spavento ma fortunatamente non ha provato guai seri ai ragazzi.

Già ieri mattina il sindaco aveva annunciato dei controlli sull'edificio (di un una parte è stata recentemente oggetto di lavori) con l'impiego dei tecnici comunali. A Monteodorisio ieri sono arrivati anche i funzionari dei Vigili del fuoco di Chieti che hanno stilato una dettagliata relazione consegnata al primo cittadino. Sollecitazioni circa la necessità di chiudere la struttura almeno per un giorno, così da effettuare le verifiche con la dovuta tranquillità, erano arrivate anche da Eugenio Cupaiolo, consigliere comunale di opposizione.

Alla fine, nel pomeriggio, Di Giacomo ha firmato l'ordinanza per tenere chiusa la scuola. Oggi niente lezioni e tecnici al lavoro per ispezionare ogni possibile criticità della struttura.