Dopo i primi risultati presentati durante la tavola rotonda sul Turismo Compartecipato tenuta a San Salvo lo scorso 13 Marzo (qui il servizio), è possibile consultare i risultati integrati del Questionario Turistico 2014 promosso da Vasteggiando, un modello di promozione turistica attivo da gennaio 2013.

Ci piacerebbe condividerne i risultati cercando di tirare un bilancio e magari, anche attraverso gli interventi e le interviste rilasciate dai partecipanti alla tavola rotonda, stimolare degli spunti di dialogo, discussioni e progetti che possano interessare lo sviluppo turistico del nostro territorio.

Durante la tavola rotonda, esponenti della politica e del settore privato hanno dato il loro contributo al tema evidenziando sia problematiche reali che le amministrazioni incontrano per destinare più risorse al comparto turistico, ma anche reputando come sia ormai indispensabile un'azione sinergica e in rete.

I presupposti, la partecipazione, i contenuti esposti e la partecipazione del pubblico presente sono stati tali da infonderci fiducia nel credere che questo sia stato un passo di un cammino che potrà vedere il nostro territorio più unito verso un futuro turistico che possa dare, oltre risposte attuali e necessarie al comparto, anche nuovi orizzonti al settore turistico che il mercato globale ci impone di affrontare sempre più in maniera unitaria e sinergica.

Ecco il link (clicca qui) per scaricare i risultati integrali del Questionario Turistico 2014.

Redazione Vasteggiando.it