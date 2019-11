Nonostante i numerosi tentativi fatti per salvarla, la quercia secolare davanti all'Istituto superiore "Mattioli" di San Salvo si è seccata definitivamente e, per questo, è stata abbattuta. Le operazioni sono state avviate nel primo pomeriggio di oggi.

"La stavamo curando da tre anni" spiega la dirigente scolastica, Maria Luisa Di Mucci. "La sua tutela era di competenza provinciale e l'ente non si è mai tirato indietro, facendo arrivare a San Salvo esperti da tutta la regione. Già due anni fa vennero degli agronomi dell'Università di Teramo. Purtroppo anche le infiltrazioni non sono servite, un insetto l'ha divorata dall'interno e ormai era vuota. Recentemente è venuto un perito che ne ha attestato la morte. A quel punto si trattava di un pericolo, perché un albero così grande, vuoto, poteva cadere sull'edificio o sul parcheggio. Sono intervenuti anche gli uomini della Forestale e della Provincia; quest'ultima ha dato l'ok per l'abbattimento individuando la ditta. Ora la Forestale ci ha promesso che ci regalerà qualche pianta, probabilmente dei lecci".