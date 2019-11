La piena del fiume Sinello ha travolto un escavatore con cui una ditta incaricata dal Comune di Guilmi stava provvedendo a mettere in sicurezza e ripulire il corso d'acqua. L'operaio addetto al mezzo è riuscito a mettersi in salvo. A darne notizia l'assessore comunale di Guilmi, Lucio Perrucci. "L'incidente è avvenuto ieri durante i lavori di somma urgenza disposti dal Comune di Guilmi per evitare che il ponte sul Sinello subisse ulteriori danni dovuti alle piene del fiume".

Ansa