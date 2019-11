Nasce a Vasto l'Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II. Sabato 28 marzo, alle 10.30, presso l'auditorium della parrocchia San Paolo apostolo, ci sarà l'inaugurazione alla preseza dell'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte. La mattinata, oltre all'inaugurazione della struttura di sostegno alle persone in difficoltà, sarà caratterizzata anche da una riflessione guidata da Don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, sul tema La Caritas e le opere segno. A seguire Padre Bruno farà una riflessione di natura biblico-teologica sul valore fondante della carità per la vita cristiana.

La presentazione dell'Emporio in occasione dell'evento di raccolta fondi promosso dal Lions Club [video]

L'Emporio nelle parole di Don Gianni Sciorra. È grave la situazione di molte famiglie che, pur non vivendo in strada, si trovano al di sotto della soglia di povertà. La loro condizione, se fino a qualche anno fa era considerata critica, ma ancora ai limiti dell’indigenza, negli ultimi anni si è trasformata in una vera e propria emergenza sociale.

Ciò che intendiamo attuare e promuovere con l’Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II non vuole essere la risposta unica o esaustiva al problema delle famiglie in difficoltà, ma vuole piuttosto essere una testimonianza concreta affinché non vengano mai persi di vista i valori dell’accoglienza, della solidarietà e della gratuità, cercando di attuare soluzioni idonee e dignitose che escludono l’assistenzialismo fine a se stesso.

Noi crediamo che l’Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II possa rappresentare un valido strumento di lotta al disagio delle famiglie e sollecitare la sensibilità culturale e sociale di tutti, dando voce alle istanze ed ai bisogni di chi è costretto a vivere la propria sofferenza e il proprio disagio in solitudine. L’impegno prioritario e concreto della Caritas resta sempre quello di “dare voce a chi non ha voce”.