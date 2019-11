Dopo due vittorie consecutive nei playoff di serie D, la striscia positiva della TCM Group BTS San Salvo si ferma a Venafro. I ragazzi di mister Di Cesare ieri sera sono usciti sconfitti per 3-0 dalla gara molisana. Una battuta di arresto figlia di una partita iniziata e finita male. Nel primo set i sansalvesi non scendono in campo, tant’è che i casalinghi possono chiudere avanti senza troppi problemi, aggiudicandosi il primo capitolo della sfida.

Nella seconda frazione di gioco De Felice e compagni cercano di azzerare gli errori commessi e tentano di chiudere il set a proprio favore, obiettivo che però non riescono a raggiungere per un soffio (25-23). Gli ospiti riceveranno anche un giallo e due cartellini rossi per proteste nel corso della partita (uno a Colamarino e l’altro a coach Di Cesare). Nel terzo ed ultimo periodo, il Venafro è ancora una volta più concreto sotto rete e riesce a chiudere la pratica sul 25-21.

Il match termina con i molisani che festeggiano e la TCM Group BTS San Salvo che torna a casa senza punti, permettendo così al Pescara di allungare il vantaggio in classifica a più quattro punti. Dopo una sconfitta del genere i rosso neri sono subito chiamati a rifarsi domenica in casa contro la Teate Volley (ore 18:00) per evitare che venga compromessa un’intera stagione. Tornare alla vittoria e farlo con il sorriso che ieri è mancato nei volti dei giocatori della Bts San Salvo.