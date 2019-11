Continua spedito il cammino delle ragazze della BCC San Gabriele impegnate nel campionato di 1ª divisione femminile. A quattro giornate dal termine della regular season la formazione allentata da Maria Luisa Checchia è prima dopo aver messo a segno una serie importante di vittorie. Nel mirino delle pallavoliste vastesi c'è la vittoria finale del campionato per cui sarà importante presentarsi al vertice della classifica ma poi avere la capacità di essere determinate quando le sfide saranno di quelle che contano davvero.

Stesso cammino entusiasmante per le varie formazioni under della società vastese. Le prime a scendere in campo per la fase provinciale saranno le ragazze dell'under 16. Lunedì 30 marzo, presso il Palateate di Chieti, le gabrieline dovranno vedersela con la Polisportiva Francavilla nella semifinale, sperando di accedere alla finalissima contro la vincente tra Lanciano Ucci A.Lanciano e Teate Volley Chieti.

Con l'avvicinarsi della bella stagione si inizia a lavorare anche agli eventi estivi. A Vasto si svolgerà un Camp Nazionale, che vedrà la collaborazione tra BCC San Gabriele e Volleyrò (Lazio) e Orago (Lombardia), tra le più importanti società italiane a livello di settore giovanile. A guidare le attività ci sarà Giuseppe Bosetti, noto per essere stato allenatore della nazionale dal 1994 al 2000, con uno staff che vedrà anche la partecipazione di Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio, selezionatori delle nazionali italiane di beach volley. Il coordinamento dello staff vastese sarà a cura di Maria Luisa Checchia, attuale selezionatrice del beach volley abruzzese.