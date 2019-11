Si è conclusa da poco la partita andata in scena alle ore 15:00 all'Aragona trai giocatori della Vastese ed i tifosi biancorossi, organizzata per onorare il ricordo di Cristian Salvatorelli, tifoso vastese scomparso il 27 marzo 2004. A vincere la gara sono stati Soria e compagni (7-3), ma non è mancato il divertimento, la spensieratezza e l’emozione, soprattutto da parte di chi Cristian lo ha conosciuto.

Dopo l’ingresso in campo delle due squadre, Nico Santoro- nipote di Cristian- è entrato in campo consegnando a capitan Soria un mazzo di fiori che, successivamente, l’attaccante biancorosso ha posto sulla gradinata della Curva d’Avolos, dinnanzi allo stendardo dedicato al tifoso vastese, accompagnato dall’altro nipote di Cristian, Luca Santoro- visibilmente emozionato. Successivamente un minuto di silenzio, foto di gruppo e la partita ha avuto inzio.

Un momento di condivisione, rispetto e amore verso chi purtroppo non c’è più, ma che resta e rimarrà nella memoria degli appassionati e del tifo organizzato della città. Sette gol messi a segno dalla squadra allenata da mister Vecchiotti, mentre per i tifosi biancorossi ad andare in rete è stata la ‘coppia del gol’ formata dall’asse ‘Ruzzi-Mecoli’, e Giannicola Armando, autore della terza rete.

Terminata la partita gli ultimi saluti tra le due squadre che si sono date poi appuntamento per una rifocillata post partita. Non sono mancati i cori, tra i quali il più significativo, che racchiude ed evidenzia il desiderio di non voler dimenticare un compagno di tifoseria scomparso: 'Noi abbiamo Cristian nel cuore'.