Per i 750 anni dalla nascita di Dante, è un suo verso il tema della VII edizione dei Giovedì Rossettiani, organizzati dal Centro Europeo di Studi Rossettiani; la consolidata manifestazione culturale prenderà il via il 16 aprile alle ore 18,30 con la presenza di Daria Bignardi, che presenterà il suo ultimo romanzo, L'amore che ti meriti. A chiudere, il 14 maggio, saranno con Nicola Lagioia (La ferocia) e Marco Peano (L'invenzione della madre). Nel cartellone anche gli scrittori Nicola Gardini, il 23 aprile, (I Baroni, Le parole perdute di Amelia Lynd), Antonella Cilento, 30 aprile, (Lisario o il piacere infinito delle donne, Napoli sul mare luccica), e Lorenzo Marone ,7 maggio, (Daria, La tentazione di essere felici).

A presentare il programma della manifestazione, nella conferenza stampa convocata stamani presso la Sala del Gonfalone, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Vincenzo Sputore, il professor Gianni Oliva, direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani, insieme a dirigenti del Comune e operatori del Centro.

In apertura il sindaco Lapenna ha voluto ringraziare il professor Oliva per l'impegno, anche personale, profuso per la manifestazione che "nonostante le sterili polemiche, rappresenta un grande ritorno di immagine per tutta la città".

Da parte sua, il professor Oliva ha rimarcato il successo sempre crescente della manifestazione organizzata dal Centro Europeo di Studi Rossettiani, che nel 2013 ha ricevuto l'ambito premio Gutenberg. Il professor Oliva ha anche sottolineato la levatura degli ospiti, molti dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti, grazie anche al "lancio" ricevuto dai Giovedì Rossettiani. Anche nella settima edizione si alterneranno scrittori protagonisti della letteratura contemporanea a giovani che si apprestano a diventarlo: "Ormai abbiamo continue richieste da parte delle case editrici, che vogliono far partecipare i loro autori, ma le giornate sono poche e siamo costretti a fare una selezione".

È stato poi l'assessore Sputore a chiudere l'incontro, ringraziando il professor Oliva, assicurando l'impegno dell'amministrazione comunale anche per il futuro: "Quest'anno abbiamo dovuto tagliare le spese anche per questa importante manifestazione, che costerà il 20% in meno dell'anno scorso, ma continuiamo a credere nell'importanza dei Giovedì Rossettiani e continueremo a starvi vicino".