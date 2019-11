E' stato il dottor Mauro Mario Mariani l'ospite d'onore del giovedì alle Giornate Umanistiche del Polo liceale Pantini-Pudente. Il nutrizionista marchigiano, volto noto della tv per la sua presenza nei programmi come Linea Verde, Linea Bianca ed altri al fianco di Massimiliano Ossini, ha conquistato l'attenzione degli studenti parlando di dieta mediterranea, di valori nutritivi, di corretta alimentazione e malattie. Dall'analisi della composizione dei prodotti alimentari fino ad arrivare alla sua ormai nota battaglia contro l'utilizzo dell'olio di palma, Mariani ha condotto l'incontro con uno stile che ha tenuto vivo l'interesse degli studenti presenti nell'aula magna del Liceo Artistico. A fine incontro tanti applausi e una lunga serie di selfie a cui si è sottoposto con divertimento. La chiusura della giornata è stata affidata alla cucina di Rosanna Di Michele, che ha tradotto in gustose pietanze le teorie del dottor Mariani [articolo e video].