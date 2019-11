Venerdì 27 marzo, alle ore 21,00 appuntamento della Stagione di prosa al Teatro Rossetti con le Sorelle Marinetti in Non me ne importa niente.



Turbina Marinetti Nicola Olivieri

Mercuria Marinetti Andrea Allione

Scintilla Marinetti Marco Lugli

Testi: Giorgio Umberto Bozzo

Regia: Max Croci

Arrangiamenti Christian Schmitz

Con i musicisti dell'Orchestra Marescalchi

Nel '25 Mussolini disse: "Questa radio non funzionerà mai!". E da lì nacque la Eiar, futura "mamma Rai". E con la Eiar il mito del Trio Lescano. Le Sorelle Marinetti, un trio di "ragazze" davvero particolari, affascinate dall'esperienza artistica e umana del Trio Lescano, si calano loro oggi nei panni di tre signorine degli anni '30 per raccontare con gustosi sketch la società del tempo e per interpretare i più grandi successi di quegli anni in perfetto falsetto e "canto armonizzato".

Figlie improbabili della fulgida epopea dell'Eiar, in quegli anni di grandi inquietudini, per l'approssimarsi all'orizzonte di 'nubi nere', ma anche anni di voglia d'evasione e di spensieratezza, le tre sorelle canterine sono invece una creazione del produttore e autore Giorgio Bozzo. Lui le ha sedotte e condotte all'ascolto dei grandi nomi della canzone di quegli anni, così "ruggenti": il Trio Lescano, Silvana Fioresi, Maria Jottini, Alberto Rabagliati, Natalino Otto, Ernesto Bonino… Quando la musica sapeva essere sensuale e mai volgare ammiccamento!

